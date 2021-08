Luxemburger Fußballer ereilt Eriksen-​​Schicksal

In der dritten luxemburgischen Fußballliga (1. Division) haben sich am vergangenen Sonntag dramatische Szenen abgespielt, die an den Vorfall um den Dänen Christian Eriksen bei der Europameisterschaft erinnern. José dos Reis, der für den FC Red Black Pfaffenthal spielt, brach im ersten Spiel der Saison bei Résidence Walferdingen in der 72. Minute plötzlich zusammen. «Wir haben sofort erkannt, dass es ernst war», sagte der Résidence-Präsident Jean-Luc Santinelli im Gespräch mit L'essentiel. Zwei Betreuer seines Teams reagierten gedankenschnell und leisteten beim Spieler der Gästemannschaft rasch Erste Hilfe. «Zum Glück waren zwei Defibrillatoren sofort griffbereit», ergänzte Santinelli.

Kurz darauf wurde dos Reis mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte versetzten ihn in ein künstliches Koma. «Die Art uns Weise mit der Walferdingen auf die Situation reagiert hat, kann man nicht genug loben. Wir sind einfach nur dankbar. Das ganze macht uns noch immer schwer zu schaffen, aber wir machen weiter, weil José das so möchte », erklärte Red-Black-Trainer Fernando Almeida.

Dos Reis ist am Dienstagmorgen aus dem Koma geholt worden, sein Zustand ist nach Angaben seines Clubs wieder stabil. «José ist ein echter Athlet und ein Kämpfer», sagte sein Trainer. Zunächst wird er sich aber noch einer Vielzahl an medizinischen Tests unterziehen, die letzte Fragen zu dem Vorfall beantworten sollen.

