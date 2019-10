Luxemburgs Karate-​​Team ist auf dem Rückweg

Enttäuscht, aber so erleichtert. Das ist der Gemütszustand der elf luxemburgischen Karatekas unter 21 Jahren, ihrer Betreuern und ihrer Angehörigen, als sie am Donnerstag ihre Abreise aus Chile ankündigten (Ankunft in Findel für diesen Freitag um 13:50 Uhr geplant). Denn seit der Ankunft am Sonntag ist ihre Reise nach Santiago zur Jugend-Weltmeisterschaft zu einem Alptraum geworden. Zuerst im Hotel eingesperrt und unter Ausgangssperre, mussten sie am Mittwoch durch den Keller fliehen, nachdem ihre Unterkunft von Demonstranten gestürmt worden war.

Unruhen, um soziale Ungerechtigkeiten anzuprangern, die durch den Anstieg der Preise für U-Bahn-Tickets ausgelöst wurden, bei denen bereits 18 Menschen getötet wurden. Am Mittwoch hatten acht Teams, darunter Japan, das Land verlassen. «Die Demonstranten marschierten friedlich und alles änderte sich sehr schnell. Rüstung, Tränengas, Wasserwerfer. Die ersten fünf Stockwerke des Hotels wurden von Feuer und Steinen getroffen. Es sah aus wie eine Guerillakrieg. Wir mussten sechs Stunden in einem Museum warten», sagte Nationaltrainer Michaël Lecaplain.

« Der internationale Verband hätte eine andere Entscheidungen treffen sollen. »

Durch die Intervention des Ministeriums für auswärtige und europäische Angelegenheiten, des belgischen Botschafters in Chile und des Honorarkonsuls von Luxemburg in Santiago konnten sie ein anderes Hotel erreichen. «Die Kinder waren nicht mehr in der Lage, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Sie hatten große Angst, auch wenn sie kämpfen wollten. Sie hatten sich schon seit zwei Jahren darauf vorbereitet.», sagte Michaël Lecaplain.

«Ich habe nichts gegen Demonstranten, die das Recht haben, für die Gleichstellung zu kämpfen. Aber der Internationale Verband (WKF) hätte andere Entscheidungen für die Sicherheit der Athleten treffen sollen», schrieb Kimberly Nelting über Instagram.

(nc/L'essentiel)