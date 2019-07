Dany Mota wechselt zu Juventus Turin

Dany Mota aus Niederkorn wechselt zu Juventus Turin. Bisher lief der 20-jährige Offensivspieler in der Serie C, also in der dritten italienischen Liga, für Virtus Entella auf. Beide Seiten einigten sich laut Tageblatt auf einen Vierjahresvertrag. Die Unterschrift erfolgt mit dem erfolgreichen Abschluss der medizinischen Tests am Donnerstag. Die «Alte Dame» soll zwei Millionen Euro für den Spieler überweisen.

Mota soll das Juve-Trikot nicht nur für die U23 tragen, sondern sich auch über das Training für die Profimannschaft anbieten. Die Nachwuchsmannschaft der Turiner spielt ebenfalls in der Serie C, wo Mota in der vergangenen Saison zwölf Tore erzielte. Vom luxemburgischen Nationaltrainer Luc Holtz, wurde Mota bisher noch nicht für ein Länderspiel nominiert. In Luxemburg lief der Angreifer für Union Titus Petingen auf.

75 Millionen für De Ligt

Zudem verkündete Juventus Turin einen großen Transfer: Der niederländische Abwehrspieler Matthijs de Ligt kommt von Ajax Amsterdam nach Turin. Juventus machte zunächst keine weiteren Angaben, allerdings ist zu erwarten, dass de Ligt lediglich noch den Medizincheck hinter sich bringen muss.

Die Ablösesumme für den jüngsten Kapitän in der Geschichte des niederländischen Rekordmeisters soll bei rund 75 Millionen Euro liegen. De Ligt soll einen Vertrag bis 2024 bei den Bianconeri erhalten.

(sw/L'essentiel)