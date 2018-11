Etzella Ettelbrück fährt mit breiter Brust nach Mersch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Für einige Spitzenteams im Luxemburger Basketball-Oberhaus geht es am Dienstag im Pokal um den Einzug ins Viertelfinale. Eine der schwierigsten Aufgaben dürfte Black Star Mersch erwischt haben. Der Zweitligist bekommt es in der eigenen Halle mit Etzella Ettelbrück zu tun, das derzeit nur so vor Spiellaune strotzt.

In der Total League holte Ettelbrück sechs Siege aus den letzten sechs Spielen, fünf Mal gewann das Team in dem Zeitraum mit 20 oder mehr Punkten. Um seine Stammkräfte für den Liga-Kracher am Samstag gegen Amicale Steinsel zu schonen, hat Etzella-Trainer Kresimir Basic bereits angekündigt, Spielern aus der zweiten Reihe mehr Spielzeit zu geben.

Coupe de Luxembourg, Achtelfinale:

Dienstag:

Black Star Mersch (+10) – Etzella Ettelbrück (20 Uhr)

Red Miners Kayldall (+10) – Amicale Steinsel

Telstar Hesperingen (+10) – Arantia Larochette

Sparta Bartringen – Kordall Steelers (20.30 Uhr)

Nitia Bettemburg (+20) – Basket Esch



Mittwoch:

US Heffingen (+10) – T71 Düdelingen (20 Uhr)

Gréngewald Hostert – AS Zolwer (20.30 Uhr)

BC Mess (+10) – Musel Pikes



(L'essentiel)