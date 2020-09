Der Ironman fällt wegen Blaualgen ins Wasser

Wegen der Corona-Pandemie verschoben, wegen Blaualgen abgesagt: Der Ironman Luxemburg ist nun doch ganz abgesagt worden. Der ursprünglich für den 14. Juni geplante Wettkampf, war aufgrund der Gesundheitssituation bereits auf den 11. Oktober verschoben worden. «Wir waren sehr zuversichtlich», erklärten die Organisatoren in einer Mitteilung.

Allerdings wird das Rennen in diesem Jahr nicht ausgetragen, da in dem Baggerweihern in Remerschen, in dem die Athleten die 1,9 Kilometer Schwimmdistanz absolvieren sollten, gesperrt wurden. Behörden haben eine erhöhte Konzentration von Blaualgen festgestellt.

Um den Ironman nicht ganz absagen zu müssen, zogen die Organisatoren zunächst in Betracht, die Athleten für die Schwimmdistanz in die Mosel zu schicken. Doch auch in der Mosel ist die Konzentration von Blaualgen zu hoch. Die nächste Ausgabe des Ironman findet daher am 20. Juni 2021 statt.

(jw/L'essentiel)