Jeff Strasser ist bereit für höhere Aufgaben

Vor rund drei Jahren erlebte die 2. Fußball-Bundesliga einen Schockmoment: Jeff Strasser, damals Trainer beim 1. FC Kaiserslautern, war während des Spiels gegen Darmstadt 98 an der Seitenlinie zusammengebrochen und mit Herzproblemen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Duell wurde abgebrochen und der Luxemburger legte wenig später sein Amt beim 1. FCK nieder.

Mittlerweile gehören Strassers gesundheitliche Probleme glücklicherweise der Vergangenheit an. «Die Probleme waren auf eine verschleppte Grippe zurückzuführen. Es war im Nachhinein weniger schlimm, als in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Mir geht es seit Langem sehr gut, ich habe null Herzprobleme oder andere gesundheitliche Beeinträchtigungen und kann meinem Job wieder ganz normal nachgehen», sagte er gegenüber der Allgemeinen Zeitung.

«Wir wären nicht abgestiegen, wäre ich nicht krank geworden»

Jetzt fühlt sich Strasser wieder bereit, höhere Aufgaben zu übernehmen. «Meine Karriere wird bestimmt in der Ersten oder Zweiten Liga in Deutschland weitergehen. Ich will wieder auf dem gleichen Niveau arbeiten, die Voraussetzungen habe ich dazu», so der Luxemburger. Bei den «Roten Teufeln» holte er in zehn Spielen zehn Punkte. «Meine Bilanz war nicht schlecht. Ich bin überzeugt, dass wir nicht abgestiegen wären, wäre ich nicht krank geworden», sagt Strasser gegenüber dem Blatt.

Zuletzt trainierte der 46-Jährige in der BGL Ligue Fola Esch und danach Swift Hesperingen, wo er nur wenige Monate blieb. «Es war ein spannendes, ambitioniertes Projekt rund um unseren Investor Flavio Becca. Ziel war, den Verein in die Top Drei zu führen. Dann lagen wir auf Rang sechs. Die Verantwortlichen waren nicht zufrieden und mein Vertrag wurde aufgelöst», erklärt Strasser.

(sw/L'essentiel)