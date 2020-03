Luxemburger Pokalfinals werden verlegt

Der Basketballverband (FLBB) hat am Montagabend die Pokalfinals am kommenden Wochenende abgesagt. In einer Mitteilung des Verbands heißt es, man folge damit der Empfehlung der Regierung vom Montag. Die Regierung hatte empfohlen, Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern ab sofort nicht mehr durchzuführen. Von der Entscheidung sind sowohl das Damen- als auch das Herrenfinale betroffen.

Für das publikumsträchtige Saison-Highlight haben sich bei den Frauen die Mannschaften von Esch und Gréngewald und bei den Männern Etzella und die Musel Pikes qualifiziert. Für die Begegnungen soll nun ein neuer Termin gefunden werden. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, versichert der Verband auf seiner Internetseite.

(L'essentiel)