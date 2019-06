«Roud Léiwen» treffen im vollen Stadion auf Ukraine

Die Ukraine hatte vor drei Monaten einen unerwartet schweren Tag auf dem Rasen im Josy-Barthel-Stadion beim EM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg. Andriy Shevchenko's Mannschaft siegte lediglich durch das Eigentor des Luxemburgers Gerson Rodrigues in der Nachspielzeit. Seitdem geht das Spiel hinter den Kulissen im Fall Junior Moraes weiter.

Gruppe B



1. Ukraine 7 Punkte

2. Luxemburg 4 Punkte

3. Portugal 2 Punkte

4. Serbien 1 Punkt

5. Litauen 1 Punkt

In diesem Zusammenhang könnte der Empfang der Ukraine und der Öffentlichkeit in der Lemberger Arena, in der mehr als 30.000 Zuschauer erwartet werden, eher kühl sein. «Aber bisher war hier alles perfekt», entschärft Trainer Luc Holtz das bevorstehende Zusammentreffen am Sonntag auf einer Pressekonferenz.

Nichts zu verlieren

Luxemburg aber dürfte, wie immer gegen einen solchen Gegner, nichts zu verlieren haben. Die Ukraine hat Serbien am Freitag mit 5:0 vom Platz gefegt und wird von allen favorisiert. «Nach dem Hinspiel ist sicher, dass sie uns nicht unterschätzen werden», fügt Luc Holtz hinzu. Um die Verteidigung zu stärken, die am Freitag gegen Litauen sehr geschwächelt hat, wird der Techniker Maxime Chanot ins Team stoßen, der am Samstagnachmittag aus New York angereist ist. Dirk Carlson ist vom Spiel suspendiert. Aktuell liegt Luxemburg in Gruppe B hinter der Ukraine und vor Portugal (mit einem Spiel weniger).

Montagabend:

Ukraine - Luxemburg 20.45 Uhr Serbien - Litauen 20.45 Uhr

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)