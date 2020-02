Luxemburg erörtert Kopfballverbot für Kinder

In den Vereinigten Staaten ist es Nachwuchsfußballern seit 2015 im Alter unter 12 Jahren untersagt, den Ball mit dem Kopf zu spielen. Seit Januar dieses Jahres gilt das Verbot auch in Schottland. Anlass für diese Maßnahme war eine Studie der Universität Glasgow. Diese ergab, dass Fußballer im Alter mehr als drei Mal häufiger an Demenz leiden, wenn sie in der Jugend zu häufig den Ball gegen den Kopf bekommen.

In Luxemburg hat der Abgeordnete Gusty Graas (DP) am Dienstag die Sport- und Gesundheitsminister in einer parlamentarischen Anfrage zur Stellungnahme aufgefordert. Mit seiner Anfrage will er die Zahlen aus Luxemburg in Erfahrung bringen und feststellen, ob ein Kopfballverbot oder der Einsatz leichterer Bälle sinnvoll ist. Die Fußballclubs wollen zunächst weitere Studien.

«Vor der U17 trainieren die Jugendlichen nicht mit dem Kopf»

«Sollten die Studie aus Glasgow bestätigt werden, muss das Problem nicht nur von den nationalen Fußballverbänden, sondern auch von der Uefa und der Fifa angegangen werden», sagt Jeffrey Ludovicy, Vorsitzender von Jeunesse Esch. Gesundheit gehe immer vor. Seine Besorgnis wird von seinem Kollegen vom FC Differdingen, Guy Altmeisch, geteilt: «Als Kinder haben wir im Alter von zehn Jahren am Kopfballpendel trainiert. Diese Methode gibt es seit 15 Jahren nicht mehr.»

Jacques Muller, Verantwortlicher bei Racing Luxemburg erklärt: «Vor der U17 trainieren wir die Spieler nicht mehr im Kopfballspiel. Und am Ende eines jeden Spiels haben 95 Prozent der Spieler den Ball nicht mit dem Kopf gespielt. Wir brauchen weitere wissenschaftliche Studien.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)