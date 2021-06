Luxemburgs Dany Mota punktet für Portugal

Portugal spielt derzeit in der U21-EM mit einem jungen, in Luxemburg geborenen Fußballer an der Sturm-Spitze. Der 23-jährige Dany Mota aus Niederkorn hat die doppelte Staatsbürgerschaft von Portugal und Luxemburg. Seine ersten Bälle kickte er in Petingen, aktuell spielt er in der italienischen Serie B für Monza und als Nationalspieler in der U21-Mannschaft für Portugal.

Im heutigen U21-EM-Viertelfinale gegen Italien punktete er gleich zweimal, unter anderem mit einem spektakulären Fallrückzieher. Doch die 3:2-Führung der Portugiesen reichte nicht aus, um den Einzug ins Halbfinale zu sichern. In der 88. Minuten konnten die Italiener ausgleichen und stellten somit die Weichen auf Verlängerung. Erst in der zweiten Verlängerungs-Halbzeit machten Portugals Jota und wenig später Conceição den Sack zu und schossen die Portugiesen mit zwei Toren in Führung. Die Partie endete mit zwei weiteren Nachspielminuten 5:3.

(th/L'essentiel)