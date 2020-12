Corona legt die Coupe de Luxembourg auf Eis

Es hatte sich bereits angedeutet: In diesem Jahr wird es nun definitiv keinen neuen Pokalsieger in Luxemburg geben. Der Luxemburger Fußballverband (FLF) hat am Freitag die Absage des offiziell Wettbewerbs bekanntgegeben.

Der Verband erklärte auch, dass der Vierte der Liga sich für die neue Conference League, den dritten Europapokal, qualifiziert. In seiner Pressemitteilung gab die FLF außerdem einige Informationen zur aktuellen Saison bekannt. Zum Beispiel werden die Relegationsspiele in allen Ligen abgesagt.

BGL Ligue bekommt Frist

Falls nötig könnten die Ehrenpromotion sowie die Divisionen 1, 2 und 3 ihre Saison bis zum bis zum 30. Juni fortsetzen. Die BGL Ligue muss allerdings vor dem 1. Juni abgeschlossen sein, weil dann die Frist für die Anmeldung für die Europapokale der kommenden Saison endet.

Sollte in einer Liga (Senioren I, Senioren II, erste Liga der Frauen) weniger als die Hälfte der Spieltage stattgefunden haben, wird die Saison ohne Auf- und Absteiger abgebrochen. Werden mehr als die Hälfte der Spiele gespielt, gilt die Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs. Sollten nicht alle Mannschaften innerhalb einer Liga gleich viele Spiele ausgetragen haben, gilt der Quotient der erreichten Punkte und der Zahl der Spiele.

Die Ligen Senioren I, II, Frauen und Futsal werden am Wochenende des 7. Februar wieder aufgenommen, in der Jugend rollt der Ball wieder ab dem 21. Februar.

(pp/L'essentiel)