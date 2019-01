Czekanowicz unterschreibt bei Progrès

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der junge luxemburgische Torhüter Youn Czekanowicz (18), der im vergangenen November vom FC Metz getestet wurde, hat bei Progrès Niederkorn unterschrieben. Beide Parteien haben sich auf einen Vierjahresvertrag ab Juni 2019 geeinigt, da die beiden im Winter genehmigten Transfers bereits genutzt wurden.

Deshalb wird Czekanowicz mit seinem neuen Verein erst ab der Saison 2019/2020 an offiziellen Wettbewerben teilnehmen. In der Zwischenzeit wird er am Training des Teams teilnehmen.

(L'essentiel)