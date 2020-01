«Eine Inspiration für alle Sportler»

Nur wenige luxemburgische Athleten hatten bisher die Gelegenheit, bei bei einem Turnier mit Kobe Bryant zusammenzutreffen. Lediglich bei den olympischen Spielen in Peking 2008 und den Spielen in London 2012 gab es derartige Überschneidungen.

«Wir haben uns einmal getroffen, aber Sie würden sich nicht mehr erinnern», schreibt der Schwimmer Raphaël Stacchiotti am Montagmorgen in seinem Instagram-Posting. «Ich war 16 Jahre alt, als ich dieses Foto von Ihnen gemacht habe. Es war einer der stolzesten Momente in meinem Leben, Ihnen die Hand schütteln zu dürfen. Sie waren eine echte Inspiration, nicht nur für Basketballspieler, sondern auch für alle anderen Sportler.»

Im Alter von 16 Jahren qualifizierte sich Raphaël Stacchiotti für seine allerersten Olympischen Spiele 2008, wo er Fahnenträger Luxemburgs bei der Eröffnung auftreten durfte. Er nutzte natürlich auch die Gelegenheit, ein Spiel von Kobe Bryant zu besuchen. «Es bricht mir wirklich das Herz, zu wissen, dass Sie für immer fort sind», fügte Stacchiotti in Bezug auf den schrecklichen Hubschrauberabsturz hinzu, der am Sonntag in Kalifornien das Leben von Kobe Bryant, seiner Tochter und sieben weiteren Passagieren kostete. «Ihre «Mamba-Mindset» war mehr als nur ein Markenzeichen. Es war für viele Sportler zu einer Lebensart geworden. Es liegt nun an uns, unseren Weg fortzusetzen und Ihr Vermächtnis zu ehren. Ruhe in Frieden», schloss der luxemburgische Schwimmer, der in diesem Sommer im Alter von 28 Jahren an seinen vierten und letzten Olympischen Spielen in Tokio, Japan, teilnehmen wird.

