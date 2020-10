Jungels ist nicht bei der Flandern-​​Rundfahrt dabei

Der Luxemburger Radsportler Bob Jungels gehört nicht zu den sieben Fahrern des Deceuninck-Quick-Step-Teams, die für die Flandern-Rundfahrt ausgewählt wurden. Das belgische Team wird stattdessen auf den jungen Weltmeister Julian Alaphilippe setzen.

Über die Gründe für die Nicht-Teilnahme von Bob Jungels ist bisher nichts bekannt. Eigentlich sollte der Luxemburger am Sonntag die Flandern-Rundfahrt fahren und dann am Mittwoch bei Drei Tage von De Panne in Brügge starten. Ob der Termin nun für ihn zu Stande kommt oder seine Saison frühzeitig beendet ist, ist noch unklar.

(jg/L'essentiel)