Christine Majerus sichert sich den Gesamtsieg

Mit Hilfe ihres Teams, das alle Kontrahenten neutralisierte, erkämpfte die Luxemburgerin Christine Majerus (Boels-Dolmans) den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere in Arnheim in den Niederlanden. Ohne selbst eine Etappe als erste beendet zu haben, gewann Majerus die Gesamtwertung dieses Events für die WorldTour der Damen am Sonntag. In der fünften und letzten Etappe zwischen Nijmegen und Arnhem, die im Sprint von der Italienerin Chiara Consonni dominiert wurde, belegte sie Platz 10 und behielt das orangefarbene Führungstrikot, das sie am Samstag getragen hatte, und wurde Zweite in der vierten Etappe.

Majerus, 32, konnte mit Hilfe ihres Teams Boels-Dolmans die Angriffe der Niederländer Lucinda Brand und Annemiek van Vleuten am Sonntag kontrollieren. In der Endwertung lag sie 26 Sekunden vor der Niederländerin Lorena Wiebes und 30 Sekunden vor der Deutschen Lisa Klein. «Ich möchte meinen Teamkollegen danken. Ich hatte bereits Etappen der World Tour gewonnen, aber nie eine Gesamtwertung. Ich werde mich noch lange daran erinnern», reagierte sie.

(L'essentiel)