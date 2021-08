Luxemburgerin gewinnt Gold bei U21-​​Karate-​​EM

Goldmedaille für Kimberly Nelting. Die Luxemburgerin hat am Sonntag bei der U21-EM im Karate für Aufsehen gesorgt, als sie im finnischen Tampere Edelmetall gewann. Im Kumite-Finale setzte sich die 20-jährige Karateka in der Klasse bis 61 Kilo gegen die Französin Jennifer Zameto mit 1:0 durch. In einem engen Kampf überraschte Nelting ihre Gegnerin 21 Sekunden vor Schluss und gewann so den Titel.

Die Krönung eines Weges mit Höhen und Tiefen: Trotz einer Niederlage gegen die Schweizerin Valentine Picht (2:1) und einem 4:4-Unentschieden im Halbfinale gegen die Belgierin Céline Pottiez erreichte Kimberly Nelting das Finale – bei Punktgleichheit kommt die Athletin weiter, die den ersten Punkt erzielt hat. So kann sich die Junioren-Weltmeisterin von 2017 nun auch U21-Europameisterin nennen.

(nc/L'essentiel)