Bob Jungels geht beim Giro d'Italia an den Start

Bob Jungels wird sich auch in der Saison 2019 wieder mit den besten Radsportlern der Welt messen. Wie sein Team Deceuninck-Quick-Step am Donnerstag mitteilt, geht Jungels auch in diesem Jahr beim Giro d'Italia (11. Mai bis 2. Juni) an den Start. Er nahm bereits in den Jahren 2016 und 2017 an der Italien-Rundfahrt teil.

Jungels liegt der Giro: Sowohl 2016, als auch 2017 beendete er die Rundfahrt unter den Top 10 im Gesamtklassement und gewann beide Male das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers. 2017 fuhr er zudem einen Etappensieg ein und trug einige Tage das Maglia Rosa des Gesamtführenden.

Wie die belgische Zeitung Het Nieuwsblad in Erfahrung gebracht haben will, soll Luxemburgs Sportler des Jahres 2018 zudem die Tour de France fahren, wo er seinem Kapitän, dem Spanier Enric Mas, als Edelhelfer zur Seite stehen soll. Zunächst steht für den Luxemburger aber vom 12. bis zum 17. Februar die Kolumbien-Rundfahrt auf dem Programm.

(sw/L'essentiel)