Europas Badminton-​​Elite gastiert in Luxemburg

Der Badminton-Sport will in Europa seinen Stellenwert vergrößern. Dabei helfen soll die «European Club Championship», sozusagen die Champions League des Badminton. In diesem Jahr findet der europäische Vereinspokals zum ersten Mal in Luxemburg statt – bis Samstag fliegen die Federbälle in Junglinster. Neben dänischen, englischen und deutschen Vereinen bringt der Europapokal die besten Spieler des Kontinents aus insgesamt zwölf Ländern, Weltmeister und Olympiasieger zusammen.

«Es ist schön zu sehen, dass Wladiwostok mit fast der gesamten russischen Nationalmannschaft die Anreise unternommen hat, um hier mit den besten Spielern aus Europa zu spielen», sagt Frédéric Gaspard vom BC Schifflingen. Die Vereine spielen sowohl in der Einzel- und Doppelkonkurrenz.

Laut dem Generalsekretär der luxemburgischen Badminton-Föderation Feluba, John Kirschenbilder, trage eine solche Veranstaltung in großem Maße dazu bei, Badminton bekannter zu machen. Derzeit gibt es in Luxemburg etwa 1100 Lizenzspieler und 23 Vereine. Die Idee, die Veranstaltung ins Großherzogtum zu holen, kam vom BC Junglinster, der regelmäßig an Turnieren im Ausland teilnimmt. Die Kosten für das Turnier belaufen sich auf etwa 51.000 Euro, hunderte Freiwillige unterstützen die Vereine bei der Ausrichtung.

(Olivier Loyens/L'essentiel)