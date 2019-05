Fola heftet sich an F91, RFCU zerstört Progrès

Alle Augen liegen in der BGL Ligue gerade eigentlich auf den Escher Teams Fola und Jeunesse, die am heutigen Sonntag ohne Sieg auf keinen Fall mehr an den Tabellenersten F91 Düdelingen herankommen können. Fola Esch erreichte dieses Ziel mit zwei Toren von Klapp und Hadji gegen den Tabellenvorletzten ohne größere Schwierigkeiten und steht damit nur noch drei Punkte hinter dem Tabellenführer. Das Match der F91 gegen Victoria Rosport steht aber noch bevor, in welchem die Düdelinger ihren Vorsprung mit einem Sieg weiter ausbauen könnten.

Gesamttabelle:



1. F91 Düdelingen 23 61 27 50

2. Fola Esch 23 57 23 44

3. Jeunesse Esch 23 40 25 44

4. Progrès Niederkorn 23 41 29 40

5. Differdingen 03 23 33 29 40

6. Racing FC 23 36 26 36

7. UNA Strassen 23 40 36 36

8. US Mondorf 23 36 35 33

9. Titus Petingen 23 33 40 31

10. Victoria Rosport 23 31 44 25

11. Etzella Ettelbrück 23 25 41 22

12. Hostert 23 28 49 21

13. Hamm Benfica 23 24 42 16

14. Rümelingen 23 31 70 13

Das wahre Ausrufezeichen des 24. Spieltages gelang aber RFCU Luxemburg, die den viertplatzierten Progrès Niederkorn mit einem 5:0-Sieg regelrecht einstampften. Mit diesem Ausrufezeichen kommt die Mannschaft aus der Hauptstadt bis auf einen Punkt Abstand an die Plätze 4 und 5 heran.

Die Spiele von Düdelingen, Rosport, Differdingen und Jeuness laufen noch.

24. Spieltag

Sonntag, der 5. Mai 2019

Fola Esch - Hamm Benfica 2:0 (0:0)

Racing FC - Progrès Niederkorn 5:0 (1:0)

Titus Petingen - Rümelingen 2:1 (1:1)

US Mondorf - Hostert 2:2 (1:0)

UNA Strassen - Etzella Ettelbrück 2:1 (1:0)

F91 Düdelingen - Victoria Rosport x:x (x:x)

Differdingen 03 - Jeunesse Esch x:x (x:x)

