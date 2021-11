Deutschland trifft in der Coque auf Portugal

Deutschlands Handballer starten mit einem Länderspiel gegen Portugal in eine neue Ära. Gleich sieben Neulinge stehen im Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason für die Partie an diesem Freitag (20.15 Uhr) in Luxemburg, wo das Duell mit dem EM-Sechsten von 2020 aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums des luxemburgischen Verbandes FLH stattfindet.

Die deutsche Mannschaft wird erstmals vom neuen Kapitän Johannes Golla angeführt. Der Kreisläufer vom deutschen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt übernimmt das Amt von Uwe Gensheimer, der nach den Olympischen Spielen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte.

(L'essentiel/DPA)