«Luxemburg spielt Fifa auf Topniveau»

Schlanke junge Männer in Trainingshosen, Turnschuhen und Hoodies, eine Luft wie in der Umkleidekabine einer Sporthalle. Manche nippen an Wasserflaschen und studieren die Statistiken ihres letzten Matches, andere hören Musik, um sich vom Getümmel abzuschotten und auf ihren nächsten Wettkampf konzentrieren zu können. Wer am Wochenende beim zweiten «Saturn Belval Fifa Cup» dabei ist, hat keinen Zweifel: Hier wird Sport betrieben.

Doch die 128 Teilnehmer des mit 4000 Euro «höchstdotierten Turniers der Großregion» gehen einem Sport nach, der von den meisten – angefangen bei IOC-Präsident Thomas Bach – nicht als solcher angesehen wird: E-Sport. Der beste Gegenbeweis ist der Luxemburger Diogo Santos, der am Wochenende in Belval antrat, um seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. «Ich trainiere neben der Schule bis zu 20 Stunden pro Woche, wir machen Taktik-Analysen und ich gehe zum Ausgleich laufen, um auch mental topfit zu sein», erzählt der 19-Jährige, der beim FC Progrès Niederkorn unter Vertrag steht und amtierender Luxemburger Meister ist.

« Wir Luxemburger werden im Ausland respektiert »

Anders als im Ausland ist in Luxemburg die Fußball-Simulation Fifa die beliebteste E-Sport-Disziplin. Mehrere Spieler haben inzwischen Verträge, teils sogar einen Manager. «Wir Luxemburger werden im Ausland respektiert», erzählt Diogo, der auch Turniere in Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Portugal bestreitet. Bei anderen Spielen wie Counter Strike oder League of Legends habe man den Anschluss an die internationale Konkurrenz verpasst: «Aber Fifa spielen wir auf Topniveau!»

Dennoch platzte Diogos Traum von der Titelverteidigung am Sonntagnachmittag bereits im Achtelfinale. Er unterlag Anthony Rocchetti, der beim belgischen Fußball-Erstligisten Mouscron unter Vertrag steht, mit 3:4.

Im Finale kämpften die beiden Luxemburger MalkaBiH11 und Ciscinho. Ciscinho, der im echten Leben Francisco Munoz heißt, holte den Titel. Er ist kein Unbekannter, hat früher für den FC Differdingen 03 gespielte und durfte sich schon drei Mal Fifa-Champion of Luxembourg nennen (2013, 2015 und 2016). Auch die Meisterschaft in Belgien räumte er ab. Den dritten Platz belegte SnakeXD02 aus Deutschland. Alle Ergebnisse stehen hier.

#Fifa-Tournament @Belval Plaza Haut an Mar⚽️ Ween kënnt dann Moien soen? #Fifa20 ⚽️ Pricepool 4000€ powered by Saturn Luxembourg Belval Gepostet von 11F Gaming am Samstag, 7. Dezember 2019

(Philp Weber/L'essentiel)