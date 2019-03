Käerjeng und Diekirch bestreiten Finale

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Handball-Pokalfinale der Damen verspricht spannend zu werden. In der Coque treffen am Sonntag um 18 Uhr Käerjeng und Diekirch aufeinander. Das Team aus Niederkerschen setzte sich am Donnerstagabend mit 26:15 gegen Esch durch. Käerjeng machte nach der Halbzeit mit einem 10:0 Lauf alles klar. Zur Pause hatte es noch 14:14 gestanden.

Diekirch löste sein Finalticket durch einen knappen 19:18 Sieg gegen Museldall. Bereits im vergangenen Jahr stand Diekirch im Finale, musste sich dort allerdings Düdelingen mit 35:22 geschlagen geben.

(L'essentiel)