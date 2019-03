Video zeigt Fan-​​Schlägerei von Ettelbrück

Ein Video, das am Montag auf dem Youtube-Channel Lux24 veröffentlicht wurde, zeigt Ausschnitte von den Zusammenstößen zwischen Fans von Etzella Ettelbrück und Jeunesse Esch. Die Webseite Lux24 präsentiert Informationen über Luxemburg, Portugal und weltweiten Geschehnissen auf Portugiesisch.

In dem Video sieht man Personen, die mit Flaggen gegenseitig aufeinander losgehen. Am Ende des Spiels zwischen Etzella und Jeunesse Esch (1-1) am Sonntag prügelten 70 Personen auf beiden Seiten aufeinander ein, so berichtete die Polizei.

Mehrere Einsatzkräfte im ganzen Land mussten mobilisiert werden, um die Situation unter Kontrolle zu kriegen und die Ordnung wiederherzustellen. Bei der Aktion wurde niemand verletzt, die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

(L'essentiel)