Kamil Rychlicki ist Pokalsieger in Italien

Für kaum einen Volleyballer läuft es in dieser Saison so rund, wie für den Luxemburger Kamil Rychlicki. Nach dem Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft im Januar in Brasilien und dem Erreichen des Champions-League-Viertelfinals gewann er mit seinem Club Lube Civitanova nun auch den italienischen Pokal.

Der amtierende italienische Meister bezwang Perugia am Sonntag mit 3:2 nach Sätzen. Rychlicki steuerte 13 Punkte zum Titelgewinn bei. Für Lube Civitanova ist es der insgesamt sechste Pokalsieg und der erste seit 2017.

(nm/L'essentiel)