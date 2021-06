«Team Lëtzebuerg» reist mit 11 Athleten nach Tokio

Mir sinn houfereg iech äis 11 Athleten ze presentéieren, déi vum COSL selektionéiert goufen an d’Team Lëtzebuerg op den Olympeschen Spiller vum 23. Juli bis 8 August zu Tokyo vertrieden.

Mat derbäi sinn:

An der Liichtathletik: Bob Bertemes an Charel Grethen Am Vëlo: Kevin Geniets an Michel Ries bei den Hären an Christine Majerus bei den Dammen Am Reitsport: Nicolas Wagner Am Schwammen: Raphaël Stacchiotti an Julie Meynen Am Dëschtennis: Ni Xia Lian an Sarah DeNutte Am Triathlon: Stefan Zachäus