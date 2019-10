«Es wird spannend, auf Ronaldo zu treffen»

L'essentiel: Das Match gegen Portugal vor 50.000 Menschen dürfte außergewöhnlich werden. Was erwarten Sie?

Vincent Thill, luxemburgischer Mittelfeldspieler: Ja, es ist ein sehr großes Spiel. Wir müssen den gegenwärtigen Moment nutzen und alles geben.

Wie wichtig ist das Spiel für dich?

Egal wer der Gegner ist, ich muss das Beste aus mir herausholen. Ob es nun Portugal oder eine andere Mannschaft auf der anderen Seite ist.

Auch Cristiano Ronaldo wird gegen Luxemburg auflaufen.

Er ist eine Legende, ein Arbeiter, einer der besten Spieler der Welt. Ich muss zugeben, dass ich anfangs eher ein Lionel Messi Fan war, aber heute bin ich beeindruckt von Ronaldos Arbeitseinstellung. Ich möchte mir ein Beispiel an ihm nehmen. Es wird spannend, auf dem Platz auf Ronaldo zu treffen. Indem wir gegen diese Art von Spieler antreten, können wir messen, auf welchem Level wir uns befinden.

Wie läuft der Saisonstart mit Orléans in der Ligue 2?

Wir müssen noch deutlich Effizienter werden. Die zweite Liga ist körperlich viel anspruchsvoller als der Ligabetrieb, den ich bisher kannte. Das Tempo ist durchgängig hoch.

Sie sind vom FC Metz ausgeliehen, wo Sie bis 2021 einen Vertrag haben. Hoffen Sie immer noch, sich dort durchsetzen zu können?

Ich denke nicht mehr daran. Es ist ein Kapitel, das vorbei ist.

Was sind Ihre Ziele für diese Saison?

Ich will weiter auf Kurs bleiben und an meiner Statistik arbeiten. Deshalb werde ich versuchen, so viele Tore wie möglich zu schießen und so viele Assists wie möglich zu machen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)