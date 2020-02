Luxemburger verlieren gegen Slovakei

Luxemburg hat sich in seinem Vorqualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2023 gegen die Slowakei am Donnerstag in Bratislava gut geschlagen. Doch am Ende mussten sich Ken Diederichs Männer der Mannschaft aus Profis geschlagen geben (73:65).

Die Luxemburger erwischten einen guten Start. Nach Acht Spielminuten hatten die Männer aus dem Großherzogtum 23 Zähler auf der Uhr, die Slovakei nur 13. Das erste Viertel ging dann mit 25:20 an die Gäste aus Luxemburg. Aber auch der neu eingebürgerte Clancy Rugg mit seiner guten Leistung von 21 Punkten und 20 Rebounds konnte den Einbruch der Luxemburger nicht verhindern. Die Schwäche der Luxemburger im Abschluss aus der Distanz brachte die Slovaken zurück ins Spiel. Die Teamkollegen von Alex Laurent (13 Punkte) lagen kurz vor Ende des dritten Viertels mit 12 Punkten (59-47) zurück. Das Team reagierte gut und konnte den Rückstand auf vier Punkte verkürzen, da waren noch zwei Minuten zu spielen(64-60).

Aber es fehlte ihnen die Frische, um das Spiel noch ein mal zu drehen. Das nächste Spiel findet am Sonntag (18 Uhr) im Luxemburger Sportzentrum «Centre National Sportif et Culturel» statt. Dann empfangen die Luxemburger das Team aus dem Kosovo.

(Nicolas Martin/L'essentiel)