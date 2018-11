Künftige Weltspitze des Fechtens in der Coque

Der Fechtsport hat in Luxemburg eine treue Anhängerschaft. Blitzschnelle Stöße mit der Klinge, überraschende Finten und zentimetergenaue Paraden lassen die Herzen der Fans höher schlagen. Mit der Ausrichtung der Junioren-WM der Herren (Challenge Emile-Gretsch) sowie der Damen (Challenge Colette-Flesch) will ihnen der Luxemburger Fechtverband (FFL) am Samstag und Sonntag in der Coque (jeweils ab 8.30 Uhr) nicht nur spannende Wettkämpfe bieten, sondern auch sein Publikum vergrößern.

Einige der weltbesten Junioren werden dann in der Hauptsadt zu Gast sein, darunter die Italiener Davide de Veroli (Zweiter der Weltrangliste) und Allessandra Bozza (Dritte in der Welt). Die Fechter aus dem Großherzogtum haben bei ihrer Heim-WM also starke Konkurrenz. Francesco Ramazzotti, Daniel Poulain, Niklas Prinz sowie Philipp und Anna Zens vertreten die Farben Luxemburgs.

Das Geschisterpaar kommt aus dem saarländischen Merzig. Bei internationalen Wettkämpfen fechten Philipp und Anna Zens für das Großherzogtum, weil ihr Vater Luxemburger ist. In ihrer Altersklasse gehören sie zu den besten Fechtern in ganz Deutschland. Der 17-jährige Philipp will den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, indem er bei der WM die Gruppenphase übersteht. Für seine zwei Jahre jüngere Schwester geht es am Wochenende darum, Erfahrungen auf höchstem Niveau zu sammeln.

(Nicolas Martin/L'essentiel)