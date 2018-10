Muguruza und Görges starten ins Turnier

Auch wenn sich die Saison für die Tennisprofis langsam dem Ende entgegen neigt, verschwenden die Deutsche Julia Görges und die Spanierin Garbine Muguruza noch keinen Gedanken an den Urlaub. Beim WTA-Turnier in Kockelscheuer wollen die Nummern 9 und 13 der Weltrangliste weit kommen und den Grundstein für die Spielzeit 2019 legen.

«Das ist ein besonderes Turnier für mich, es ist sehr nah an Deutschland und es herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre. Am Ende der Saison ist es wichtig, Turniere zu spielen, bei denen man sich wirklich wohl fühlt. Da kann man seine letzten Kräfte mobilisieren», sagt Görges, die in Wimbledon das Halbfinale erreichte. Ihr Debüt in Luxemburg gibt sie am Abend ab 19.15 Uhr gegen Viktoria Kuzmova (58.) aus der Slowakei.

«Die Form ist da»

Für die Spanierin Garbine Muguruza, deren Auftaktmatch gegen die Schweizerin Stefanie Vögele um 15 Uhr angesetzt ist, geht es darum, am Ende einer Saison Turniere zu spielen, die «zu wenig gewürdigt werden».

Die Halbfinalistin der French Open und des Turniers in Hongkong in der vergangenen Woche will auch in Luxemburg viel erreichen. «Die Form ist da», sagt sie. Seit ihrem letzten Besuch in Kockelscheuer im Jahr 2012 im Alter von 19 Jahren dürfte sie auf einem gänzlich anderen Level spielen.

Auch die Luxemburgerin Mandy Minella startet am Abend in ihr Heimturnier. Die Partie gegen die Belgierin Kirsten Flipkens beginnt um 18 Uhr.

