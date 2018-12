Fola Esch siegt, Jeunesse verliert haushoch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Donnerschlag in der BGL League: Progrès Niederkorn bezwingt den Tabellenführer Jeunesse d'Esch mit einem 5-0 haushoch. Karapetian machte gleich drei Tore (21., 42., 90. +2), Bastos (27.) und De Almeida (56.) jeweils eins.

13. Spieltag BGL Ligue



Sonntag

Fola - Differdange 3-0

Progrès-Jeunesse 5-0

F91 - Hostert 4-1

Strassen - Rosport 4-0

RFCU - Rumelange 2-2

Mondorf - Hamm Benfica 2-2

Pétange - Etzella 1-1

Zwar kann Jeunesse seine Poleposition wahren, doch der Abstand zum Zweitrangigen Fola verringert sich auf zwei Punkte. Denn der 13. Tag der BGL Ligue war für Fola Esch alles andere als ein Unglückstag. Der ehemalige Luxemburger Meister siegte gegen Differdingen mit 3-0 am Sonntagnachmittag im Stadion Émile-Mayrich.

Fola Esch übernahm schnell die Führung dank eines Tors von Stefano Bensi in der neunten Spielminute. Bensi verhalf seinem Team dann auch zur 2-0-Führung in der 20. Minute. Zum Ende des Spiels in der 88. Minute machte Samir Hadji das Glück dann mit dem dritten Tor perfekt.

Der Sieg katapultiert Fola auf den zweiten Platz in der Rangliste, die nach wie vor von Tabellenführer Jeunesse angeführt wird.

(L'essentiel)