Düdelingen startet mit Sieg in die Titelgruppe

Dieser Sieg dürfte dem HB Düdelingen viel Auftrieb verleihen. Im Auswärtsspiel bei Handball Käerjeng fuhr die Mannschaft einen Last-Minute-Sieg ein. 30:29 hieß es am Ende aus Düdelinger Sicht. Wenige Sekunden vor Ablauf der Uhr brachte HBD-Kapitän Tommy Wirtz den Ball über die Torlinie und sorgte so für die Entscheidung.

Tommy Wirtz verlässt Düdelingen



Den langjährigen HBD-Kapitän Tommy Witz zieht es ins Ausland. Ab der kommenden Saison geht der Linksaußen und luxemburgische Nationalspieler in der 3. Liga in Deutschland für die HG Saarlouis auf Torejagd. «Mit dem Sprung in den Profibereich erfüllt sich Tommy einen lange gehegten Traum. Wir wünschen ihm dabai alles Gute und hoffen, dass er eines Tages zurück zum HBD kommt», teilte der Verein mit. Tabelle:



1. Esch 1 40:24 13,5

2. Red Boys 1 35:32 12

3. Düdelingen 1 30:29 10,5

4. Käerjeng 1 29:30 10,5

5. Berchem 1 32:35 9,5

6. Diekirch 1 24:40 4

Den besseren Start erwischte Käerjeng, das in der ersten Halbzeit mit fünf Toren in Führung lag. Düdelingen fand allerdings die richtige Antwort und erspielte sich noch vor dem Seitenwechsel eine knappe Führung. Nach dem Wechsel erlaubten sich beide Seiten technische Fehler. Dennoch schaffte es keine Mannschaft sich abzusetzen.

Handball Esch ging im Duell mit dem Tabellensechsten Chev Diekirch erwartungsgemäß als Sieger von Platz. Der Spitzenreiter der AXA League gewann klar mit 40:24. Bereits am Freitagabend setzten die Red Boys Differdingen mit dem 35:32-Erfolg über Berchem ein Ausrufezeichen.

AXA League, Titelgruppe, 1. Spieltag:

Red Boys Differdingen – HC Berchem 35:32

Handball Käerjeng – HB Düdelingen 29:30

Handball Esch – Chev Diekirch 40:24



