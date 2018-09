Racing Luxemburg trifft auf den FC Differdingen

Alle Vertreter aus der BGL Ligue haben die zweite Runde der Coupe de Luxembourg ohne Schaden überstanden und den Sprung ins Sechzehntelfinale geschafft. Schwer taten sich lediglich die Escher Jeunesse, die gegen Berburg in die Verlängerung musste (3:0), sowie die US Rümelingen (1:0 gegen Union Remich/Bous), der FC Differdingen (2:1 gegen Norden) und Victoria Rosport (1:0 gegen Steinfort).

Gerade Differdingen muss in der nächsten Pokalrunde, die am Montag in Bartringen ausgelost wurde, wohl nach ein paar Gänge zulegen, um ins Achtelfinale einzuziehen: Für die Mannschaft von Trainer Pascal Carzaniga geht es im attraktivsten Duell der dritten Runde in die Hauptstadt zu Racing Luxemburg.

Die weiteren BGL-Paarungen heißen Rümelingen gegen Strassen und Niederkorn gegen Hostert. F91 Düdelingen muss nach Sandweiler und der einzig verbleibende Fünftligist (dritte Division), CS Burscheid, muss zur Fola nach Esch. Die dritte Runde wird am 28. Oktober ausgespielt.

Coupe de Luxembourg, 3. Runde:

Mertert-Wasserbillig (EP) – Wormeldingen (EP)

Cebra (2) – Etzella (BGL)

Bartringen (1) – Äischdall (1)

Bourscheid (3) – Fola (BGL)

Hesperingen (EP) - Mondorf (BGL)

Käerjéng (EP) – Jeunesse (BGL)

Racing (BGL) – Differdingen (BGL)

Rodange (EP) – Rosport (BGL)

Kayl-Tetingen (1) – Wiltz (EP)

US Esch (EP) – Titus Petingen (BGL)

Erpeldingen (EP) – RM Hamm Benfica (BGL)

Canach (EP) – Bissen (EP)

Mamer (EP) – Mühlenbach (EP)

Niederkorn (BGL) – Hostert (BGL)

Sandweiler (EP) – F91 (BGL)

Rümelingen (BGL) – Strassen (BGL)



Ergebnisse der 2. Runde:

Steinsel (1) – Rodange (EP) 0:1

Echternach (2) – RM Hamm Benfica (BGL) 0:4

Moutfort (3) – Bartringen (1) 2:3

Sanem (1) – Kayl-Tetingen (1) 1:3

Bourscheid (3) – Grevels (2) 2:0

Mensdorf (1) – Erpeldingen (EP) 2:3

Kehlen (1) – F91 (BGL) 1:7

Feulen (2) – Niederkorn (BGL) 1:4

Monnerich (1) – US Esch (EP) 0:1

Schieren (1) – Hesperingen (EP) 3:6

Wintger (2) – Käerjéng (EP) 0:6

Bastendorf (1) – Etzella (BGL) 1:10

Useldingen (1) – Strassen (BGL) 1:6

Lintgen (1) – Hostert (BGL) 0:4

Schifflingen (1) – Mamer (EP) 1:4

Colmar-Berg (3) – Titus Petingen (BGL) 0:4

Norden 02 (1) – Differdingen (BGL) 1:2

Diekirch (2) – Canach (EP) 2:4

Perlé (2) – Sandweiler (EP) n.V. 1:3

Itzig (2) – Fola (BGL) 1:7

Vianden (2) – Mondorf (BGL) 0:7

Bettemburg (1) – Racing (BGL) 0:7

CS Oberkorn (2) – Mertert-Wasserbillig (EP) 1:5

Äischdall (1) – Junglinster (EP) 4:3

Remich-Bous (1) – Rümelingen (BGL) 0:1

Berburg (1) – Jeunesse (BGL) n.V. 0:3

Biwer (2) – Mühlenbach (EP) 0:4

Cebra (2) – Weiler (1) 3:0

Medernach (1) – Wormeldingen (EP) n.V. 2:4

Schouweiler (2) – Wiltz (EP) 0:6

Steinfort (1) – Rosport (BGL) 0:1

Koerich (2) – Bissen (EP) 2:7



(sw/L'essentiel)