Jungels ist Favorit für den Sportler des Jahres

Im vergangenen Jahr führte bei der Wahl zum luxemburgsichen Sportler des Jahres kein Weg an Gilles Muller vorbei. Der Tennisprofi räumte 2017 wie schon in den drei Jahren davor die begehrte Trophäe ab. Wenn der Preis am 6. Dezember im Casino in Bad Mondorf erneut vergeben wird, dürfte es der Leudelinger aber etwas schwerer haben. «Mulles» konnte in seiner letzten Saison sportlich nicht mehr überzeugen, während Radprofi Bob Jungels einige Erfogle feierte – darunter der Sieg beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich und der elfte Platz im Gesamtklassement der Tour de France. Chancen darf sich aber auch Bob Bertemes ausrechnen, denn der Kugelstoßer belegte bei der Europameisterschaft in Berlin einen sttarken sechsten Platz und schraubte den bnationalen Rekord auf 21 Meter.

Bei den Damen geht wieder Christine Majerus als Favoritin ins Rennen. Die Radsportlerin könnte 2018 zum vierten Mal in Folöge zu Luxemburgs Sportlerin des Jahres gewählt werden. Unter ihren Konkurentinnen sind die Tennisspielerin Mandy Minella und die Tischtennisspielerinnen Sarah de Nutte und Ni Xia Lian.

Nachwuchssportler schon ausgezeichnet

Bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres dürfte es zwischen der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft und den Fußballern von F91 Düdelingen eng werden. Die «Roud Léiwen» grüßen derzeit in ihrer Gruppe in der neuen Nations League von Platz eins, während F91 den Einzug in die Europa League geschafft hat.

In diesem Jahr wird der Preis auch erstmals in der Kategorie «Trainer des Jahres» vergeben. Hier zählen Arminia-Bielefeld-Coach Jeff Saibene, F91-Trainer Dino Topmöller, Nationaltrainer Lux Holtz und Basketball-Coach Ken Diederich (Nationalmannschaft, Amicale Steinsel) zu den Favoriten. Die Preise für die Nachwuchsporler wurden bereits vergeben: Bei den Damen gewann Tennisspielerin Éléonora Molinaro, bei den Herren Fußballer Leandro Barreiro

Die Nominierten:

Sportler des Jahres: Bob Jungels (Radsport)

Gilles Muller (Tennis)

Bob Bertemes (Leichtathletik)

Jempy Drucker (Radsport)

Chris Philipps (Fußball)

Laurent Jans (Fußball)

Raphaël Stacchiotti (Schwimmen)

Kamil Rychlicki (Volleyball)

Tom Habscheid (Para-Leichtathletik)

Bob Haller (Triathlon)

Joe Kurt (Para-Triathlon)

Sören Nissen (Radsport)

Gregor Payet (Triathlon)

Dylan Pereira (Autosport)

Sascha Schulz (Dressurreiten)

Gilles Seywert (Bogenschießen)

Lyndon Sosa (Schießen)



Sportlerin des Jahres:

Christine Majerus (Radsport)

Mandy Minella (Tennis)

Ni Xia Lian (Tischtennis)

Sarah de Nutte (Tischtennis)

Charline Mathias (Leichtathletik)

Charlotte Bettendorf (Springreiten)

Jenny Warling (Karate)



Mannschaft des Jahres:

Nationalmannschaft der Herren (Fußball)

F91 Düdelingen (Fußball)

Progrès Niederkorn (Fußball)

HC Berchem (Handball)

Doppel Sarah de Nutte/Ni Xia Lian (Tischtennis)

Nationalmannschaft der Damen (Tischtennis)



Trainer des Jahres:

Dino Toppmöller (Fußball: F91 Düdelingen)

Luc Holtz (Fußball: Herren-Nationalmannschaft)

Jeff Saibene (Fußball: Arminia Bielefeld)

Ken Diederich (Basketball: Amicale Steinsel und Herren-Nationalmannschaft)

Dejan Gajic (Handball: Damen und Herren von Handball Käerjeng)

Camille Schmit (Leichtathletik: Trainer von Charel Grethen und Charline Mathias)



(sw/L'essentiel)