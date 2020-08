Positiver Coronatest bei den Radsport-​​Junioren

Harter Schlag für die luxemburgische Radsport-Juniorenauswahl und Wochen der Vorberietung umsonst: Jérôme Jentgen, Tim Karier, Alexandre Kess, Gilles Miny, Tom Paquet und Mats Wenzel werden nicht an den Europameisterschaften teilnehmen können, die am Freitag in Plouay in Frankreich stattfindet. Ein Fahrer des Teams wurde am Montag, dem Tag nach den luxemburgischen Meisterschaften, positiv auf das Coronavirus getestet.

Dieser Befund führte zum Rückzug des gesamten Teams von der EM. «Da alle ausgewählten Athleten an den nationalen Meisterschaften teilgenommen hatten und eine mögliche Infektion nicht ausgeschlossen werden kann, hat der FSCL beschlossen, die Teilnahme der Juniorenmannschaft an den Europameisterschaften zu annullieren», schrieb der luxemburgische Radsportverband auf seiner Facebook-Seite.

(pp/L'essentiel)