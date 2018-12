Roude Léiwen müssen es mit Nordirland aufnehmen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Roude Léiwen, die aus dem Rennen um die Euro 2020 in der Nations League ausgeschieden sind, werden am Donnerstag, den 5. September 2019 für ein Freundschaftsspiel nach Belfast in Nordirland reisen. Das Spiel dient als Vorbereitung auf das EM-Qualifikationsspiel, welches die Nationalmannschaft nur fünf Tage später im Großherzogtum gegen Serbien bestreiten muss.

Das Freundschaftsspiel findet im Windsor Park in Belfast statt. Die Nationalmannschaft von Nordirland rangiert zur Zeit auf Platz 35 der Weltrangliste, das Großherzogtum hingegen auf Platz 86.

Zur Erinnerung: Luxemburg tritt zusammen mit Portugal, Litauen, der Ukraine und Serbien in der Gruppe B in der EM-Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 an.

(L'essentiel)