«Freue mich wahnsinnig auf die Tour zu Hause»

L'essentiel: Wie fühlen Sie sich vor Ihrer ersten Tour de Luxembourg? Sie bestreiten die Rundfahrt nicht mit ihrem Rennstall, sondern mit der Nationalmannschaft.

Mittwoch, Prolog:

Luxemburg-Stadt 2,1 Kilometer



Donnerstag, 1. Etappe:

Luxemburg-Oberkerschen (191 km)



Freitag, 2. Etappe:

Steinfort-Rosport (168,6 km)



Samstag, 3. Etappe:

Bad Mondorf-Diekirch (178 km)



Sonntag, 4. Etappe:

Mersch-Luxemburg (176 km)





Kevin Geniets: Das Rennen weckt Erinnerungen an meine Kindheit, insbesondere an Frank und Andy Schleck. Ich komme aus Tetingen und lebe in Frankreich. Ich trainiere viel im Süden Luxemburgs und an der Mosel, freue mich aber wahnsinnig auf einen Wettkampf zu Hause.

Ihre Karriere hat in diesem Jahr richtig Fahrt aufgenommen. Sie wechselten zum Team «Groupama-FDJ», sind zunächst auf der Europe Tour gefahren und wenig später auf der World Tour. Warum ging plötzlich alles so schnell?

Zu Beginn des Jahres war die World Tour mein Ziel. Meine ersten Rennen mit dem Team im Januar liefen gut. In der Folge lieferte ich gute Resultate oder half anderen dabei. Ausschlaggebend für den Rennstall, war vielleicht meine Konstanz. Sie wissen, dass sie sich auch auf der World Tour auf mich verlassen können.

Hat sich ihre Rolle im Team geändert?

Ich bis jetzt einer der ersten Fahrer, die Löcher zu Ausreißern zufahren und Tempo machen. Aber das ist nicht immer der Fall. Letztes Wochenende ist das Team bei kleinen Rennen in Frankreich für mich gefahren.

Welche Rennen liegen Ihnen am meisten?

Ich mag vor allem die Frühjahrsklassiker in Belgien.

Welche Ziele verfolgen sie auf der Tour de Luxembourg?

Das kann ich noch nicht genau sagen. Hinter mir liegt ein gutes Wochenende in der Bretagne, ich bin fit. Ich habe Ambitionen, mache mir aber keinen Druck.

Bedauern Sie, dass die Tour de Luxembourg an Bedeutung verloren hat? Sie sind der einzige Fahrer eines World-Tour-Teams im gesamten Peloton.

Es ist sehr Schade, dass kein Team der World Tour mehr daran teilnimmt. Ich denke, das Hauptproblem ist, dass es in dieser Jahreszeit zu viele Konkurrenzveranstaltungen gibt. Vielleicht sollte über einen neuen Termin nachgedacht werden.

An den kommenden Tagen ist aufgrund der Tour de Luxembourg mit Umleitungen im Straßenverkehr zu rechnen. Auch die Stadtbusse fahren nicht alle wie gewohnt. Die Stadt Luxemburg informiert darüber auf ihrer Website.

Attention !



En raison du Skoda Tour de Luxembourg les 5, 6 et 9 juin 2019, il y aura des aménagements au niveau de la circulation, ainsi qu'au niveau des autobus (lignes 2, 19, 21, 23, 30 et 32).



Vous trouverez tous les détails sur notre site : https://t.co/xXAYunFiGz pic.twitter.com/VIz2jRYShT — Ville de Luxembourg (@CityLuxembourg) 3. Juni 2019

(Nicolas Martin/L'essentiel)