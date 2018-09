Die Jagd auf Handball Käerjeng beginnt

Selten war der Kampf um die Meisterschaft in Luxembrugs erster Handballliga so spannend wie im letzten Jahr. Erst am letzten Spieltag machte Handball Käerjeng alles klar und sicherte sich nach 2014 den zweiten Titel der Vereinsgeschichte. In der Tabelle trennten die ersten vier Mannschaften nach den letzten Spieltag nur zwei magere Pünktchen – Düdelingen, Differdingen und Berchem spielten ebenfalls eine starke Saison.

Nun ist die Saison 2017/18 abgehakt – und die Jagd auf Käerjeng beginnt. Der Meister trifft zum Auftakt auf Chev Diekirch, das in der vergangenen Spielzeit den Sprung in die Titelrunde verpasst hatte. Das Topspiel steigt in Esch, wo die Red Boys aus Differdingen zu Gast sind. Außerdem trifft Düdelingen auf Schifflingen und Petingen auf Berchem.

Handball-Nationaldivision, 1. Spieltag:

Samstag, 20.15 Uhr:

Handball Käerjeng – Chev Diekirch

HB Düdelingen – HBC Schifflingen

HB Petingen – HC Berchem

Handball Esch – Red Boys Differdingen

(sw/L'essentiel)