Oklahoma holt fünften Sieg in Serie – «Mavs» verlieren

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA den fünften Erfolg in Serie eingefahren. Die Thunder besiegten am Montag die Milwaukee Bucks 118:112 (56:42). Der 25-jährige Braunschweiger erzielte 14 Punkte und verteilte sieben Assists beim Heimerfolg seines Teams.

Superstar Russell Westbrook (13 Punkte/13 Rebounds/11 Assists) verbuchte sein 16. Triple-Double der laufenden Saison und das 120. seiner Karriere. Milwaukees Giannis Antetokounmpo (27 Punkte/18 Rebounds) überzeugte mit einem Double-Double. Oklahoma belegt mit 31 Siegen und 18 Niederlagen weiter den dritten Tabellenplatz in der Western Conference.

Harden macht 40 Punkte

Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks unterlagen derweil gegen die Toronto Raptors knapp 120:123 (58:70). Der 40-jährige Würzburger erzielte sieben Punkte. Landsmann Maxi Kleber blieb ohne Zählbares. Der 19-jährige Luka Doncic (35 Punkte/12 Rebounds/10 Assists) verbuchte das zweite Triple-Double seiner jungen Karriere. Dallas (22:27) befindet sich auf dem viertletzten Platz im Westen.

Die Los Angeles Lakers stoppten mit einem 116:102 (65:53)-Heimsieg gegen die Phoenix Suns ihre Niederlagenserie von zuletzt drei Spielen in Folge. Der Berliner Moritz Wagner erzielte drei Punkte. Die Kalifornier (26:24) liegen auf dem neunten Platz im Westen.

Superstar James Harden führte die Houston Rockets mit 40 Punkten zu einem 103:98 (53:61)-Erfolg gegen die Orlando Magic. Der Liga-MVP (wertvollster Spieler) holte zudem elf Rebounds. Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Aufgebot der Texaner. Houston (29:20) ist Fünfter im Westen.

NBA, Ergebnisse:

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 101:104

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings 122:108

Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 118:112

Houston Rockets – Orlando Magic 103:98

Dallas Mavericks – Toronto Raptors 120:123

Minnesota Timberwolves –Utah Jazz 111:125

San Antonio Spurs – Washington Wizards 132:119

New York Knicks – Miami Heat 97:106

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 116:102



(L'essentiel/dpa)