Osch und ten Raa feiern Doppelsiege

Erfolg auf der ganzen Linie: Matthieu Osch hat am Sonntag auch den Herren-Slalom der Luxemburger Ski-Meisterschaften für sich entschieden. Der 18-Jährige war im schweizerischen Adelboden von der Konkurrenz nicht zu halten. «Der Kurs war sehr eng gesteckt, was es für uns Größere schwieriger macht. Aber es hat ja geklappt», sagt der Olympiateilnehmer, der am Samstag bereits den Riesenslalom für sich entschieden hat.

Auch am zweiten Wettkampftag wurde den Teilnehmern auf der schwierigen Weltcupstrecke am Chuenisbärgli alles abverlangt. Vor allem Osch musste sich lang machen, denn Christophe Bock lag nach dem ersten Durchgang nur sechs Hundertstel hinter ihm. «Es hat mich überrascht, dass es so eng war, da ich nicht wirklich viel trainieren kann. Von daher bin ich mit Platz zwei sehr zufrieden», sagt der Zweitplatzierte Bock.

Schwestern auf dem Treppchen

Bei den Frauen gab es ebenfalls einen Doppelsieg. Joyce ten Raa gewann auch den Slalom am Sonntag: «Natürlich freue ich mich sehr darüber, ich gehe aber auch oft Skifahren. Und ich bin sehr stolz auf meine Schwester», sagte die Siegerin zu ihrem Triumph und den dritten Platz von Gwyneth.

Für die Veranstalter vom nationalen Skiverband FLS und dem Lasel («Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises») war es ein rundum gelungenes Wochenende. «Wir hatten tolle Rennen und haben auch einige Talente entdeckt», meint Eric Osch vom FLS. Kollege Tom Pundel vom Lasel lobt: «Es war ein sehr schönes Wochenende mit guten Leistungen. Und die Schüler haben sich einwandfrei verhalten.»

Ergebnisse Slalom:

Herren:

1. Matthieu Osch 55,42

2. Christophe Bock 55,76

3. Max Castermans 57,03

Damen:

1. Joyce ten Raa 1:00,36

2. Sarah Schiltz 1:01,33

3. Gwyneth ten Raa 1:02, 51

Ergebnisse Riesenslalom:

Herren:

1. Matthieu Osch 1:20,28

2. Max Castermans 1:24,74

3. Nikolaj Lindfors 1:28,01

Damen:

1. Joyce ten Raa 1:27,59

2. Gwyneth ten Raa 1:29,47

3. Laura Schiltz 1:31,21



(Henning Jochum/L'essentiel)