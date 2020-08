Fola Esch trifft auf Sheriff Tiraspol

Der erste Gegner der Fola im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde der europäischen Königsklasse steht fest. Esch trifft in der ersten Runde der Qualifikation auf Sheriff Tiraspol aus Moldawien. Das wurde am Sonntag in der Uefa-Zentrale im Schweizer Nyon ausgelost.

Als möglicher Termin für das Spiel wurde der 18. oder 19. August festgelegt. Beide Teams treffen in einem einzelnen Spiel aufeinander, Verlängerung und Elfmeterschießen entscheiden im Falle eines Unentschiedens nach der regulären Spielzeit. Der Gewinner zieht in die nächste Runde ein, für die unterlegene Mannschaft geht es in die Qualifikation zur Europa League.

Erster der Tabelle, aber nicht Meister

Fola Esch wurde, nach dem coronabedingten Abbruch der Luxemburger Liga, als Teilnehmer am Europapokal gemeldet. Denn Meistertitel erhielt die Mannschaft allerdings nicht. Für die Luxemburger Vertreter könnte sich die lange Spielpause zum Problem entwickeln.

Auch die nach dem Lockdown aufgenommenen Vorbereitung lief für die Escher Mannschaft nicht reibungslos. Innerhalb der Mannschaft wurden drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Die Mannschaft aus Moldawien trägt dagegen seit Juli wieder Meisterschaftsspiel aus, hier wurde die Saison nur unterbrochen. Ohnehin werden die Spiele der Moldawischen Liga über das ganze Jahr verteilt ausgetragen.

(jg/L'essentiel)