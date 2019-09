Fola Esch muss im Pokal nach Petingen

I Tirages I - Loterie Nationale Luxembourg Coupe de Luxembourg - 1/16 Final - Coupe des Seniors Réserves - 1/16 Final - Coupe Futsal - 1/8 Final Gepostet von FLF - site officiel am Mittwoch, 25. September 2019

Petingen gegen die Fola, Racing Luxemburg gegen Hostert und Rodingen gegen Mondorf – das sind die drei Duelle zwischen BGL-Ligisten im Sechzehntelfinale der Coupe de Luxembourg. Die Begegnungen wurden am Mittwoch von der FLF ausgelost.

Die Topclubs des luxemburgischen Oberhauses bakamen eine vergleichsweise einfache Azfgabe: Der Meister aus Düdelingen muss zu Union Mertert-Wasserbillig, ein Zweitligist und Progrès Niederkoen trifft in der Fremde auf den Drittligisten aus Lorentzweiler.

Die Begegnungen auf einen Blick:

Racing Luxemburg – US Hostert

Union Titus Petingen – Fola Esch

FC Rodingen – US Mondorf

SC Steinfort – Victoria Rosport

US Rümelingen – Una Strassen

FC Kehlen – FC Mamer

US Esch – UN Käerjeng

FC Monnerich – Alisontia Steinsel

Jeunesse Canach – Etzella Ettelbrück

Jeunesse Junglinster – Jeunesse Esch

FC Lorentzweiler – Progrès Niederkorn

Blo-Wäiss Itzig – FC Differdingen

Union Mertert-Wasserbillig – F91 Düdelingen

RM Hamm Benfica – Swift Hesperingen

FC Wiltz – Blue Boys Mühlenbach



