Gerson Rodrigues geht zu Dynamo Kiev

Nach Fola Esch in Luxemburg, Telstar in den Niederlanden, Sheriff Tiraspol in Moldawien und Jubilo Iwata in Japan wird der Luxemburger Nationalspieler Gerson Rodrigues bald in Dynamo Kiew die ukrainische Liga entdecken. Die Verhandlungen sind sehr weit fortgeschritten.

Jubilo Iwata und Dynamo Kiew verhandeln gerade die Höhe des Transfers. Gerson Rodrigues hatte in den beiden Spielen Luxemburgs gegen die Ukraine in der Qualifikation für die Euro 2020 die Aufmerksamkeit der Dynamo-Scouts auf sich gezogen. Die «Roud Léiwen» waren zweimal knapp geschlagen worden (1:2 im März und 0:1 im Juni), aber der Stürmer konnte seine Stärken erfolgreich präsentieren.

(L'essentiel)