Alex Kirsch sucht ein antikes Ladekabel

Alex Kirsch, der gerade am Hammer Series-Rennen im norwegischen Stavanger teilnimmt, fehlte etwas, um seinen Laptop aufzuladen. Der Luxemburger Sportler startete daher einen Aufruf auf Twitter, um ein Ladekabel zu finden. Sein neuseeländischer Teamkollege Alex Frame leitete die ungewöhnliche Anfrage weiter: «Es ist nicht das alte Modell, sondern das sehr, sehr alte», heißt es in dem Post und weiter: «Bitte helft uns, Leute!»

Der Hilferuf wurde von vielen Usern gelesen – darunter auch von Trek-Teamleiter Gregory Rast. Er reagierte allerdings eher im Scherz auf diesen, indem er das Foto eines Antiquitätenhändlers postete: «Ich kenne einen guten Laden, um einen zu kaufen», spottete der ehemalige Schweizer Radrennfahrer.

No worries guys! @gregory_rast found a antique dealer and safed me pic.twitter.com/5MJ0YBx9CW