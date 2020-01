Luxemburg bleibt in Estland chancenlos

Viele einfache Ballverluste, große Probleme im Abschluss und Unkonzentriertheiten: Luxemburg hat nach dem Hinspiel vor eigenem Publikum in der Coque (33:38) auch das Rückspiel in Estland verloren. Die Mannschaft von Trainer Nikola Malesevic verlor am Sonntag mit 20:31.

Für Luxemburg geht damit eine schwierige Woche zu Ende. Nachdem das Team zu Hause alle drei Spiele im Qualifikationsturnier für die WM 2021 verloren hatte, nun zwei weitere Pleiten. Zwar waren die «Roud Léiwen» zum Teil ersatzgeschwächte, allerdings war die Mannschaft auch weit von ihrer Bestform entfernt.

(nm/L'essentiel)