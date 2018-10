Luxemburger Air-​​Rescue-​​Pilot beendet Ironman

In seinem Beruf erreicht Eric Wagner innerhalb von zehn Minuten jeden Punkt im Großherzogtum: Er ist Pilot bei der Luxemboutg Air Rescue. Wenn er sein Hobby ausübt, ist er ein Weilchen länger unterwegs. An seinem letzten Wettkampf genau 8 Stunden, 56 Minuten und 13 Sekunden. In dieser Zeit beendete Wagner den Ironman Hawaii. Gut 4 Stunden und 40 Minuten saß er auf dem Rennrad, lief den Marathon in 3 Stunden und 15 Minuten und war rund 53 Minuten im Wasser.

In der Altersklasse der 30- bis 34- Jährigen reichte seine Zeit für den 16. Platz. Unter allen Teilnehmern belegte er einen starken 90. Platz. Der Deutsche Patrick Lange gewann den Wettkampf, der in der Nacht auf Sonntag stattfand. Nach 7:52:39 Stunden kam Lange ins Ziel. Damit unterbot er als erster Ironman-Teilnehmer die magische Grenze von acht Stunden. Im Ziel machte Lange seiner Freundin auf Knien einen Heiratsantrag.

(sw/L'essentiel)