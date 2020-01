Nicolas Elgas gewinnt olympisches Gold

Der 15 Jahre alte Nicolas Egler hat seinen Traum verwirklicht. Der Luxemburger hat am Mittwoch bei den Olympischen Jugend-Winterspielen, die zurzeit in Lausanne in der Schweiz stattfinden, eine Goldmedaille gewonnen. Er spielte beim Drei-gegen-Drei Turnier (plus Torwart), bei dem die Mannschaften aus Spielern verschiedener Nationalitäten bestanden, für Team Green. Im Endspiel schlug Eglers Mannschaft den Gegner klar mit 10:4.

Damit reiht er sich in eine erlesene Gruppe ein: Er ist der vierte Luxemburger, der bei den Olympischen Jugendspielen eine Medaille gewonnen hat – nach Eisschnellläufer Peter Murphy, der 2017 auf der Kurzstrecke in der Türkei Gold holte und den beiden Radsportlern Arthur Kluckers und Nicolas Kess, die 2018 in Argentinien die Silbermedaille gewannen.

(ol/L'essentiel)