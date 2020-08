Gerson Rodrigues schießt Kiew mit Traumtor zum Titel

???????? Gerson Rodrigues Amazing goal ⚽️



Gerson Rodrigues hatte am Dienstagabend maßgeblichen Anteil daran, dass Dynamo Kiew in der Ukraine den Supercup gewonnen hat. Der im portugiesischen Pragel geborene Luxemburger Nationalspieler besorgte mit einem Traumtor die zwischenzeitliche 2:0-Führung für den Pokalsieger.

In der 31. Spielminute kam Rodrigues an der Mittellinie an den Ball, ging einige Meter auf das gegnerische Tor zu und schloss aus gut 20 Metern mit einem Heber ab. Da der gegnerische Torwart ein Stück zu weit vor seinem Kasten gestanden hatte, konnte er letztendlich nur noch hinter sich greifen. Letztendlich setzte sich Kiew mit 3:1 gegen den Meister Schachtar Donezk durch und sicherte sich zum insgesamt neunten Mal den ukrainischen Supercup.

Mit dem Treffer betrieb der ehemalige Fola-Spieler auch einiges an Eigenwerbung: Ob ihn der Club behalten will, steht derzeit noch nicht fest.

(th/L'essentiel)