Düdelingen verabschiedet sich mit Unentschieden

Düdelingen hat an diesem Donnerstagabend in Karabach fast den zweiten Sieg in der Europa League erreicht. F91 siegte bereits am ersten Spieltag gegen APOEL (3:4) und führte dank eines Tores von Bougrine in der zweiten Halbzeit gegen die Vertreter aus Aserbaidschan, bevor die Hausherren in der Verlängerung den Ausgleich erzielten.

Zu Beginn des Spiels hatte Qarabag mehr vom Spiel und auch die erste Chance, aber Zoubir's Schuss flog am Tor vorbei (3.). Die Gastgeber kontrollierten den Ball in der ersten halben Stunde, ohne gefährlich sein zu können. Umgekehrt versuchte Düdelingen, sich schnell ins Spiel zu finden. F91 hätte sogar ein Tor erzielen können, als Bernier nach dem Abfangen von Lesquoy Bettaieb im Strafraum fand und am Schlussmann Mahammadaliyev scheiterte (36').

Überzahl in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit einer dramatischen Wendung: Garajew aufseiten Hausherren erhielt in der 48. Minute seine zweite Gelbe Karte und musste Duschen gehen. Er hatte bereits die einzige Gelbe Karte der ersten Halbzeit gesehen. Mit der zahlenmäßigen Überlegenheit gewann Differdingen auch zunehmend die Oberhand über das Spiel. Die Verteidigung von Karabach kam ins Straucheln und in der 63. Minute war Bougrine zur Stelle und traf zum 0:1 aus Sicht der Gäste.

Kurz vor Schluss schien der Sieg zum Greifen nah. Doch in der ersten Minute der Nachspielzeit nutzen die Gastgeber eine Unaufmerksamkeit bei Düdelingen gnadenlos aus und erzielten aus umstrittener Position den Ausgleich. Damit endet das Abenteuer Europa für die Luxemburger mit vier Punkten aus sechs Spielen und dem letzten Platz in der Gruppe A. Auf das Erreichte können die Düdelinger dennoch stolz sein, auch wenn ein Blick auf die Tabelle etwas anderes sagt.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)