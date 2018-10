Ehemalige Nummer eins kommt nach Luxemburg

Excited to announce: Garbine Muguruza @GarbiMuguruza (ESP/WTA 13), former world no. 1 and two-time Grand Slam Champion, will play Luxembourg for the second time in her career. ????

( Getty) pic.twitter.com/bpdDNfkoZW — BGL BNP PARIBAS OPEN (@WTAluxembourg) 11 octobre 2018

Während Venus Williams, Victoria Azarenka und Monica Puig den BGL BNP Paribas Luxembourg Open eine Absage erteilten, nimmt Garbine Muguruza am Turnier in Kockelscheuer teil. Die ehemalige Weltranglisten-Erste aus Spanien spielt damit zum zweiten Mal in Luxemburg. Ihre größten Erfolge feierte Muguruza 2016 mit dem Gewinn der French Open und 2017 bei ihrem Erfolg in Wimbledon. Das Turnier im Großherzogtum findet vom 13. bis zum 20. Oktober statt.

«Nach den Absagen sind wir sehr froh, dass wir Garbine Muguruza gewinnen konnten. Sie hat am Mittwochabend ihr Kommen bestätigt. Damit haben wir noch eine Wildcard für die Top 20 übrig. Es dürfte allerdings schwierig werden, sie in so kurzer Zeit noch zu vergeben», erklärt Turnierdirektorin Danielle Maas.

(L'essentiel)