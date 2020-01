Ben Gastauer ist nicht mehr im Elitekader

Das Luxemburger Olympische und Sportkomitee hat am Donnerstag bekanntgegeben, wer im Jahr 2020 Sportförderung im Großherzogtum erhält. Die Kaderathleten in dem Programm erhalten strukturelle, logistische und finanzielle Unterstützung und darüberhinaus auch medizinische Betreuung. Das Ziel dahinter: Luxemburgs Sportler sollen sich auf ihre Leistung konzentrieren können und international glänzen. Im Elitekader sind 2020 insgesamt 51 Sportlerinnen und Sportler. Der Perspektivkader umfasst 43 Sportler. Bei den Wintersportlern wird die Entscheidung am Saisonende im April getroffen.

Den Elitekader verlassen werden Ben Gastauer (Radsport), Marcel Ewen (Reiten) und Marc Miny (Schießen). Dafür werden Victor Bettendorf (Reiten), Ben Sathre (Leichtathletik), Noémie Pleimling (Leichtathletik), Gilles Seywert (Bogenschießen), Mariya Shkolna (Bogenschießen) und Max Mannes (Schwimmen) in den Elitekader aufgenommen. Zu den Eliteathleten zählen künftig auch Kevin Geniets (Radsport), Oliver Gorges (Triathlon) und Claudio Nunes dos Santos (Judo), die aus dem Perspektivkader aufsteigen.

